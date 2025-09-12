CHP'den flaş Gürsel Tekin açıklaması! CHP'li isim duyurdu...

CHP'li Murat Emir, Ankara'daki Asliye Mahkemesi'nin kararının ardından kayyumun kaldırılması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti görevden alınmıştı. CHP İstanbul'a Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir kayyum heyeti getirilmişti.

Dün ise Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ise CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemine ilişkin Ankara’daki 2 davayı reddetmişti.

CHP'nin ise başvuru talebini iletmesi bekleniyordu. CHP'li Murat Emir, Ankara'daki Asliye Mahkemesi'nin kararının ardından kayyumun kaldırılması için başvuruda bulunduklarını basın mensuplarına açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR...

