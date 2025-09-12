CHP'den flaş Gürsel Tekin açıklaması! CHP'li isim duyurdu...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti görevden alınmıştı. CHP İstanbul'a Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir kayyum heyeti getirilmişti.

Dün ise Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ise CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemine ilişkin Ankara’daki 2 davayı reddetmişti.

CHP'nin ise başvuru talebini iletmesi bekleniyordu. CHP'li Murat Emir, Ankara'daki Asliye Mahkemesi'nin kararının ardından kayyumun kaldırılması için başvuruda bulunduklarını basın mensuplarına açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR...