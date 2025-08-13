CHP'den flaş hamle! Suç duyurusunda bulundular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde düzenlenen İBB Tuzla mitinginde İBB kumpas borsasına ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Özel'in açıkladığı kumpas dosyası hakkında şikayette bulunduklarını açıkladı.

CHP ŞİKAYETTE BULUNDU

Çiftçi, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in Tuzla mitinginde duyurduğu İBB kumpas borsasına ilişkin şikayet dilekçemizi HSK'ya teslim etmiş bulunmaktayız. Dilekçe ekte elimizde bulunan delilleri ve yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın da delillerini sunmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"CHP'li belediye başkanlarımızı, yerel yöneticilerimizi, yol arkadaşlarımızı hedef alan, hukuktan kopmuş, siyasi amaçlı ve keyfi soruşturmalar yürütüldüğünü, Türkiye siyasal hayatında travmatik izler bırakan sembollerle mesajlar verildiğini ortaya koyulmuştur.

"HSK İLE PAYLAŞIYORUZ"

Bu soruşturmalar sırasında masumiyet karinesinin, hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildiğini, avukatların görevini yapmasının engellendiğini ve yine savunma hakkının kısıtlandığını defalarca delilleriyle sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Bugün sunduğumuz dilekçeyle ise bugün kumpasın ikinci ve daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyoruz ve HSK ile paylaşıyoruz.

"ŞU PARAYI ÖDERSEN TAHLİYE OLURSUN DİYE PAZARLIK YAPMIŞTIR"

Belgelerimiz açık ve nettir bahsettiğimiz bu belgelerde daha önce basına yansımış, adı geçen avukatın ifadeleriyle söylemek gerekirse savcılardan birisi ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia eden avukat, tutuklu bulunan kişilerin ailelerine giderek "şu ifadeyi verirsen serbest bırakılırsın", "şu parayı ödersen tahliye olursun" diyerek pazarlık yapmıştır. İfadelerin savcının yönlendirmesiyle önceden yazıldığının iddiasını ortaya koymuştur ve söz konusu avukatın ifadeleriyle mağdur edilen kişilere söyletilmeye çalışılan ifadelerin daha önce kurgulandığı da açıktır."