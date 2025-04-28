CHP’den flaş teğmenler kararı! İhraç edilmişlerdi…

CHP’nin Milli Savunmadan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndan Yüksek Disiplin Kurulu süreçleri sonunda ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının, CHP Milletvekilleri tarafından ödeneceğini açıkladı.

“8 TEĞMENİN TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ ALINAN KARAR ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR”

Bağcıoğlu yaptığı açıklamada bu konuda Genel Başkan Özgür Özel’in önerisi olduğunu belirterek, ‘’Bu kapsam oy birliği ile grup kararı alınmıştır. Bir teğmenimizin ailesi tazminatın ödemesini kendilerinin yapacağını belirtmiş ve teşekkür etmiştir’’ ifadelerini kullandı.

8 teğmenden 6 teğmene ait ödeme kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili teğmenlere gönderildiğini söyleyen Bağcıoğlu, “Ödeme kararlarının tamamının Milli Savunma Bakanlığı tarafından teğmenlerimize gönderilmesini müteakip, 8 teğmenin tazminatlarının ödenmesi alınan karar çerçevesinde yapılacaktır’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçlı Yemin Töreni’nde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek kılıç çatan 5 teğmen TSK, tarafından ihraç edilmişti. Teğmenlerin TSK’ya ödeyeceği tazminat ise dikkat çekmişti.

Teğmenler için her birine 450-500 bin lira civarında tazminat ödenmesi isteniyordu. Müyesser Yıldız yazısında bir teğmenin babasının, oğlunun tazminatını ödeyebilmek için bireysel emeklilik hesabında biriken parasını çekmek zorunda kaldığını söylemişti.