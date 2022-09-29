CHP'den Fuat Oktay'a. Milli Piyango İdaresi neler oluyor?

Destek Hizmetleri Daire Başkanvekili’nin işçileri tehdit ettiğini, İdare Teknik İşlerde görevli personelin kurumun bilgisi olmaksızın, dışarıdan anlaştığı firmalarla iş yaptığını ve sözlü mülakat sınavlarındaki şaibeleri ortaya çıkaran Yeşil, iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. CHP’li Yeşil, konuya ilişkin şunları söyledi:

DAİRE BAŞKANVEKİLİNDEN İŞÇİLERE TEHDİT!

“Milli Piyango İdaresi Destek Hizmetler Daire Başkanvekili 09.09.2022 tarihinde idarede görev yapan tüm daimi işçilerle toplantı yapmıştır. Edinilen bilgilere göre toplantıda işçilere “ben ne dersem onu yapacaksınız, şu an hepinizi 1 saat içerisinde kovarak kapının önüne koyarım. Telefonumda kayıtlı iş bekleyen 150 kişiyi göreve alırım” diyerek tehditler savurmuştur. Bu iddialar doğruysa yöneticilik vasfına yakışmamaktadır ve soruşturulması, açıklığa kavuşturulması gereken bir durumdur. Öte yandan kurum içerisinde liyakatsiz atama ve yer değişikliklerinin de olduğu iddia edilmektedir. Yemekhane görevlendirilmelerinde değişiklikler yapılmış, sürekli işçi statüsündeki bir personel, memurların amiri yapılarak, ast-üst kavramı hiçe sayılmış, çalışma huzuruna zarar verilmiştir.”

İHALESİZ VERİLEN İŞLER

İdare Teknik İşler Şubesinde görevli bir personelin, kurumun bilgisi olmaksızın, dışarıdan anlaştığı firmalara iş verdiği iddialarının da altını çizen Yeşil, sözlerine şöyle devam etti:

“Her yıl çok yüksek maliyetlerle gerçekleşen havuz tadilatları dışarıya yaptırılan işler arasındadır. Kimi zaman ihaleli kimi zaman ise ihalesiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Havuz boyama işlemine yüksek maliyetler ödendiği iddia edilmektedir. Bir havuz için yüksek maliyetler harcanıyorsa bunu nasıl gerekçelendirecekler? Bu paralar devletin kasasından çıkıyor. Dolayısıyla da vatandaşın cebinden çıkıyor. Milli Piyango İdaresi’nin denetimi Varlık Fonu’na devredilmiştir. Varlık Fonu ise Sayıştay tarafından denetlenememektedir. Kimin nereye ne harcadığını bilemediğimiz bir muamma içinde yüksek maliyetlere küçük işler de yaptırırlar, dışarıdan yandaşlara ihalesiz iş de verirler.

Fakat denetlenememenin rahatlığında olanlar bilmelidir ki hakikatin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İddialar açıklığa kavuşuncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Yok öyle Varlık Fonu’na sırtını dayamak. Bize nasılsa bir şey olmaz demek.”

BİR KOLTUKTA İKİ KARPUZ…

Kurumda bir makama, hem asaleten hem de vekaleten olmak üzere iki atama yapıldığına da değinen Yeşil, “Şube Müdürü, Şef, Memur statülerinde çalışanların kuruma düzenli şekilde gelmediği halde düzenli maaş aldıkları, -bankamatik memurluğu- diye tabir ettiğimiz hayalet personel olarak çalıştıkları iddia edilmektedir. Bir diğer iddia ise kurum içerisinde asaleten bulunan daire başkanları, şube müdürleri, şef ve memurlar olduğu halde yerine başka kişiler vekâlet etmektedir. Bunun sebebinin ise; Milli Piyango İdaresi’nde kadrolu olmasına rağmen başkaca işlerde çalışıyor olmalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bir koltukta iki karpuz olur mu? Bu iki karpuz inşallah tek bir maaşı paylaşıyordur. Paylaşmıyorsa bunun hesabını halka nasıl verecekler? ” dedi.

BİR DAİRE BAŞKANININ HİZMETİNE 9 İŞÇİ!

9 temizlik işçisinin Daire Başkanvekilinin hizmetine verdirdiğini dile getiren Yeşil, devlet kurumu içerisinde bozuk düzen kuran yöneticilerin CHP iktidarında rahatlarının bozulacağını, devletin liyakatle yönetileceğini kaydetti. Yeşil, sözlerine şunları ekledi:

“Balgat Genel Müdürlük Binasında, sürekli işçi statüsündeki 80 temizlik işçisinden 13’ü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına verilmiştir. Mobbinge uğradığı iddia edilen 13 temizlik işçisinden 9’u sadece Daire Başkanına hizmet etmek için görevlendirilmiştir.

Bu 9 temizlik işçisi, her gün Daire Başkanına iş takibi için gelen 30-40 kişiye hizmet etmektedir. Bu gelen misafirlere, Daire Başkanı tarafında idarenin yemekhanesinde öğle yemeği verilmekte olup, bunun karşılığında yemek bedeli olarak hiçbir ücret verilmemektedir.”

MÜLKATLARDA DERNEĞE ÜYELİK ŞARTI

İdarede yapılan müdürlük ve şeflik sözlü sınavına ilişkin de usulsüzlük iddiaları olduğuna değinen Yeşil, Sınav Komisyon üyelerinden Loto Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanının, sınavdan önce sınava girecek kişilerden bazılarını arayarak, bir derneğe ve gruba üyelik için yönlendirdiğini, üye olmaları halinde sınavı geçeceklerini vaat ettiğini söyledi.

CHP’li Yeşil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için verdiği önergede şunları sordu:

1. Milli Piyango İdaresi’nde kaç asil kaç vekil konumunda yönetici bulunmaktadır? Hem asil hem vekilin aynı anda bulunduğu bir makam var mıdır? Varsa hangileridir? Ve yine varsa asili bulunmasına rağmen vekâleten yapılan atamaların nedeni nedir?

2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na vekâleten atanan başkanın işçilere tehditler savurduğu bilgisi doğru mudur? Doğru ise uyguladığı mobbing nedeniyle hakkında idari bir işlem yapılacak mıdır?

3. Destek Hizmetler Daire Başkanlığında vekâleten görev yapan daire başkanına 9 temizlik işçisinin hizmet ettiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise 9 temizlik işçisi sadece 1 daire başkanına hangi hizmeti vermektedir?

4. İdare Teknik Şubesinde görevli olan bir memurun kurum dışında anlaştığı firmalarla iş yaptığı bilgisi doğru mudur? Yaptığı iş ve işlemlerin bedellerinin çok üzerinde ödemeler yapıldığı ve haksız kazanç sağladığı iddiaları doğru mudur? Bu bilgiler doğruysa bu personel tespit edilmiş midir? Hakkında idari işlem başlatılmış mıdır?

5. Her yıl çok yüksek maliyetlerle gerçekleşen havuz tadilatları ihale yöntemi ile mi gerçekleşmektedir? Değilse nasıl yapılmaktadır? Sadece 2022 yılı için havuz boyama işleminin maliyeti nedir?

6. Milli Piyango İdaresi’ne son beş yılda işçi ve memur kadrosunda kaç personel alınmıştır? Alınan memur ve işçi statündeki personeller hangi kriterlere göre alınmıştır?

Personellere üye olmaları için herhangi bir dernek veya grup adı verilmiş midir? Bu dernek ve grubun adı nedir?

7. İdarede kadrolu görünen ancak işe gelmeyerek hayalet personel sayılan yönetici, memur veya işçi bulunmaktadır? Haklarında işlem yapılmış mıdır? Bankamatik memurluğuna göz yumulmasının nedeni nedir