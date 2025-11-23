YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, parti yöneticilerinden oluşan heyet ile birlikte Gülağaç’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hem kaymakamlık hem de esnaf buluşmalarıyla ilçenin nabzını tutan CHP heyeti, vatandaşların ekonomik sıkıntılar karşısındaki endişelerini yerinde dinledi.

CHP HEYETİNDEN GÜLAĞAÇ KAYMAKAM VE KAYMAKAM VEKİLİ MUSTAFA DURUK’A ZİYARET

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Gülağaç İlçe Başkanı Servet Demir, İl Başkan Yardımcıları Didem Akın, Şenol Ünal, Erdoğan Han, Mehmet Uzer, Ali Rıza Dündar, Halil Uzun ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Zeynep Uyar ile birlikte Gülağaç Kaymakam Vekili – Vali Vekili Mustafa Duruk’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Özdemir, Kaymakam Duruk’un misafirperverliği için teşekkür ederek, ilçenin sorunları ve bölge halkının beklentileri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“GÜLAĞAÇ ESNAFI TEDİRGİN: ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, BEKLENTİLER KARŞILANMADI”

Heyet, daha sonra Gülağaç esnafı ile bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan CHP heyeti, ekonomik tabloya ilişkin doğrudan sahadan bilgiler aldı.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Her yerde olduğu gibi Gülağaç esnafı da halinden memnun değil. Hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde düşürmüş durumda. Bu yıl gurbetçi vatandaşlarımızdan da beklenen hareketlilik yaşanmamış. Esnaf kara kara kışı nasıl geçireceğini düşünüyor.”

Esnafların enerji maliyetleri, kira giderleri, azalan müşteri yoğunluğu ve vatandaşın düşen alım gücü nedeniyle büyük bir çıkmazda olduğunu belirten Özdemir, yerel ve ulusal çapta çözüm üretmenin artık zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

“ÇÖZÜMÜ SAHADA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Özdemir, CHP’nin sahadan geri çekilmeyeceğini belirterek, ilçelerdeki ekonomik ve sosyal sorunların Türkiye’nin genel ekonomik politikalarından bağımsız olmadığını söyledi:

“Her gittiğimiz ilçede aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Vatandaş da esnaf da geçim derdinde. Biz CHP olarak halkın içindeyiz, halkın sorunlarını çözmek için sahadayız. Bu ziyaretlerimiz devam edecek.”

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

CHP Aksaray İl Teşkilatı’nın Gülağaç programı, vatandaş buluşmaları ve saha incelemeleriyle gün boyu devam etti. Parti yetkilileri, önümüzdeki süreçte il genelindeki diğer ilçelerde de geniş kapsamlı ziyaretler yapacaklarını belirtti.