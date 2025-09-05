CHP'den gündem olacak ilk açıklama! YSK kararını açıklamıştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptali ile ilgili ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek için toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantı, 16.40 itibarıyla sona ererken toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına alınan kararları açıkladı.

Yener, yaptığı açıklamada "Saat 14.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına yönelik almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yener, YSK'nın CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazın reddettiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" dedi.

Günaydın, alınan karar ilişkin, “YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, “CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti.” sözlerini sarf etti.

GÜL ÇİFTCİ DE TEPKİ GÖSTERDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın aldığı kararla ilgili, “İstanbul'da ilçe kongrelerimizin durdurulmasına ilişkin tam kanunsuzluk itirazımız Yüksek Seçim Kurulu tarafından haklı bulunarak ilçe kongrelerimizin devam etmesi kararı alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı kararıyla kuşatma altına almaya çalışanlara karşı bir adım geri atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” sözlerini sarf etti.