CHP'den gündemi sarsacak hamle! Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçeceği iddia edilmişti

CHP’den iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun, kuruluşunun 24. yıl dönümünde AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Çerçioğlu’na rozetini bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü. İddanın doğru olduğunu ise bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in açıklamaları ile doğrulandı.

MİTİNG DÜZENLENECEK

Sözcü TV'den Can Coşkun, iddiaların gerçek çıkmasının ardından CHP'nin Aydın'da miting düzenleyeceğini açıkladı.

Coşkun, canlı yayında şunları söyledi,

"Üç özel haber paylaşacağım! Birincisi, CHP az önce Aydın'da dev bir miting kararı aldı, ilçelerden çok yoğun katılım elbette bekleniyor. En önemlisi, Aydınlıların bu sürece ciddi bir reaksiyon göstereceği, hızlıca yapılan kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkmış.

Bugün CHP yöneticisi gittiğinde sokakta, çarşıda, pazarda gördüğü tavırdan da etkilenmiş. Hızlıca bu durum CHP lideri Özgür Özel ile paylaşılmış. CHP, orada yeni kurulacak olan teşkilat, atanacak üyelerle birlikte… Bu gibi işler bittikten sonra da miting ilan edilecek."