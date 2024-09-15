'Hizbullah artığı birkaç zibidiye pabuç bırakmayız!' Enginyurt'un ardından HÜDA PAR'a bir tepki de CHP'den

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Hizbullah artığı birkaç zibidiye pabuç bırakmayız!' Enginyurt'un ardından HÜDA PAR'a bir tepki de CHP'den

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, anayasanın 4'üncü maddesinin kaldırılmasını isteyen Hüda Par'a sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Hüda Par'ın Anayasa'nın 4. maddesini hedef almasına sert tepki gösterdi.

Deniz Yücel, "Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!" ifadelerini kullandı.

Hür Dava Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini hedef alan çıkışlarına CHP'den sert yanıt geldi.

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!" açıklamasında bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim" demesine gönderme yapan Yücel, "Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım!!!" şu ifadeleri kullandı:

"Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan “Laiklik İlkesi” de inanç özgürlüğünün teminatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın!

Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir.

Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!

Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız!"

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemişti.

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