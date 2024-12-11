Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

KARAR MYK TOPLANTISINDA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklanmıştı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını belirtmişti.

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

'EN İYİ ADAY' DEMİŞTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP, Lütfü Savaş ile seçime gireceğini açıklamış ve büyük tepki toplamıştı. CHP lideri Özgür Özel, Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programına konuk olmuş ve yayında "Ben Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday." ifadelerini kullanmıştı.