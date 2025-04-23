CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi! İlk defa çelenk üzeri yazı yazıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıl kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi.

Törene, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu temsilen İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ne yazık ki, Ankara'daki azınlık iktidarı, siyasallaştırdığı yargıyla, kaybettiği seçimlere kayyımlar atayarak, bir biçimiyle sandıkta kaybettiğini, siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor" dedi.

"İLK DEFA PARTİ ÇELENGİNİN ÜZERİNE YAZI YAZIYORUZ"

Çelik, “Bugün tam 1 ay oldu Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan’a denk geldi. Ne söylemek istersiniz” sorusuna, “Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin üzerine bir söz yazdık bugün. İlk defa bir resmi törende, parti çelenginin üzerine bir yazı yazıyoruz. O sözle bitirmek isterim: Millet büyüktür ve millet gereğini yapacaktır” yanıtını verdi.

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