CHP’den İmamoğlu hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu...

CHP kurmayları, İmamoğlu’nun görsellerinin kaldırılmasına yönelik yasak kararı sonrası yeni bir adım atıyor. Kurmaylar, görünürlüğünü daha da artırmakta kararlı olduklarını ifade ederek “Afişleri indirseler bile biz tişört bastırır, rozet yapar, pankart asarız. İmamoğlu her yerde olacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF 28 MİLYON İMZA

Kampanya kapsamında şimdiye kadar miting alanları, CHP binaları ve sokak stantlarında toplanan imzalarla 15,5 milyon kişiye ulaşıldı. Yeni aşamada, partinin seçim günü dışında da etkin biçimde görevlendireceği 191 bin sandık sorumlusu ve 45 bin mahalle temsilcisi, imza kampanyasını doğrudan sahada sürdürecek. CHP, nihai hedef olarak 28 milyon imzaya ulaşmayı planlıyor.

“Her mahallede görevli temsilcimiz var" diyen parti yetkilileri, "Bu kişiler sadece seçimde değil, kampanyalarımızda da aktif olacak. İmamoğlu için toplayacağımız imzalarla halkın desteğini daha görünür kılacağız” dedi.

MİTİNG TAKVİMİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önderliğinde devam eden, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingler sürmeye devam ediyor.31 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Düzce Anıtpark’ta, 1 Haziran Pazar günü ise saat 18.00’de Antalya Kepez’de.