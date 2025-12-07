Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'diploma' davası kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

Pazartesi günü saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İMAMOĞLU İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Çelik, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

‘Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!’

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA DAVASI YARIN GÖRÜLECEK

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma 8 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) Silivri’de yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025’te İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal etmiş, bu kararın ardından savcılık soruşturması yürütülmüş, hazırlanan iddianame kabul edilerek İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açılmıştı.

İlk celse 12 Eylül 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı yerine Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülmüş, duruşma sonunda dava 20 Ekim’e ertelenmişti. Bu duruşmada İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmişti.

Halk TV'nin aktardığına göre dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak eleştirilmişti.

HSK’nın 28 Kasım’da yayımlanan mazeret ve yetki kararnamesiyle Doğan’ın Kahramanmaraş’a atandığı, kararname öncesinde ise söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı.