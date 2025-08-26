CHP'den istifa eden başkandan şoke eden açıklama. 20 yıl sonra ilki yaşatmıştı

Ardahan’ın Göle İlçesi Belediye Başkanı Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye tarihi bir zafer yaşatarak, yaklaşık 20 yıl sonra belediye başkanlığını AKP’den devralmıştı. Ancak Budak’ın CHP’den istifa etmesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hizmet ederken parti ayrımı yapmam, makamı bana halkın iradesi verdi” diyerek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini duyurdu.

Bu karar, CHP içinde tartışmalara neden olurken, Budak’ın AK Parti’ye geçeceği söylentileri de gündeme geldi. Budak, tv100 canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. “Bağımsızım ve bir süre böyle devam edeceğim.

Göle halkıyla istişare ederek hareket edeceğim. Onların emri benim için belirleyici” dedi.

AKP’ye geçiş iddialarına net bir yalanlama getirmeyen Budak, halkın çoğunluğunun isteğine göre karar vereceğini vurguladı. “Partimi satmadım, ‘AKP’ye geçiyorum’ demedim” diyerek söylentilere açık kapı bıraktı.

CHP’de son dönemde yaşanan istifalar, parti içinde gerginliği artırıyor. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi, dikkatleri CHP’deki kopuşlara çevirmişti. Budak’ın istifası da bu dalgayı güçlendirdi. Göle halkına hizmette parti ayrımı yapmayacağını yineleyen Budak, “Benim önceliğim Göle’nin refahı ve halkımın mutluluğu” diye konuştu.