CHP’den İstifa Eden Mustafa Güzel Kimdir?

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’den İstifa Eden Mustafa Güzel Kimdir?

Mustafa Güzel, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçeceğini açıklamasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Mustafa Güzel kimdir, nerelidir, hangi görevlerde bulunmuştur?

Mustafa Güzel, 1968 yılında Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Köyü’nde dünyaya geldi. Çocukluğunu doğduğu köyde geçiren Güzel, ilkokulu burada tamamladı. Eğitim hayatına Nizip’te devam ederken bir yandan da ailesinin çiftçilik işine destek oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra iş dünyasına adım atan Güzel, fıstık ticareti yaparak ticari hayatına başladı. Zamanla farklı sektörlerde faaliyet göstermeye başladı ve 2021 yılından itibaren plastik sanayi ile halı üretimi alanlarında çalışmalarına devam etti.

Güzel’in siyasi kariyeri, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Soylu Köyü’nde muhtar seçilmesiyle başladı. Muhtarlık görevinden sonra daha aktif bir siyasi rol üstlenen Güzel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karkamış Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve dört çocuk babası olan Mustafa Güzel, iş dünyasındaki faaliyetleri ve siyasi çalışmalarıyla tanınmaktadır. AK Parti’ye geçiş kararı, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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