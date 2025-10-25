CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların arkasında partiden istifa edip, AKP’ye geçenler ise dikkat çekiyor.

31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, o seçimden bu yana kazandığı 8 belediyeyi AKP’ye geçti. Katılanlar arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel göze çarpan isimler oldu.

Bu istifa dalgasına ise biri daha dahil oldu. CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım da AKP’ye geçme niyeti olduğunu açıkladı.

İsa Yıldırım Sabah gazetesinde verdiği demeçte, amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyledi. "Belediye başkanı devletle savaşmaz" diyen Yıldırım, "Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasının sonunda tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i başarısızlıkla eleştirip Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.