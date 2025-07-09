CHP'den istifa kararlarına çok sert tepki... Ağır ithamlarda bulundular

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, CHP’li Bayrampaşa Belediye Meclisi üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu'nun Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya yönelik ağır ithamlarda bulunarak istifa etmelerine ilişkin açıklama yaptı. İki ismin partinin ilkeleri ve disiplin anlayışıyla bağdaşmayan davranış sergiledikleri gerekçesiyle disipline sevk edilmeleri üzerine istifa ettiği belirtilen açıklamada, “Karalama kampanyalarına, mesnetsiz iddialara itibar etmeyin” denildi.

CHP’de istifa depremi! Ortak açıklamayla duyurdular

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun partiden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Partimizde görev yapan iki meclis üyesi, belediye başkanımıza yönelik gerçeği yansıtmayan, iftira niteliğinde açıklamalarda bulunarak istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Ancak bilinmelidir ki, ilgili şahıslar uzun süredir parti ilkelerimizle ve disiplin anlayışımızla bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemekteydi. Bu nedenle, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılma kararı alınmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR"

Bu meclis üyelerimizin bir süredir partimizi ve belediye başkanımızı yıpratmaya yönelik girişimleri olmuş, bununla ilgili belediye başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olup hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Partimiz, kişisel hırslarını ve menfaatlerini örgütümüzün ortak hedeflerinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyecektir.

"HALKIMIZ BU TÜR MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

Belediye başkanımız, örgütümüzün tam desteğiyle görevine devam etmekte, halkımıza hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir. Yapılan saha çalışmaları ve anketler de gösteriyor ki, Belediye Başkanımız Sn. Hasan Mutlu'ya yönelik halk desteği ve teveccüh artarak sürmektedir. Bugüne kadar partimize ve belediye başkanımıza yönelik karalama kampanyalarına itibar etmeyen halkımızın, bundan sonra da bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

"KİŞİSEL HIRSLARINI, PARTİMİZİN ORTAK AKLININ VE HALKIMIZIN İRADESİNİN ÖNÜNE KOYAN HİÇBİR ANLAYIŞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Şunu hatırlatmak isteriz; ilgili şahıslar o koltuklarda kişisel başarılarıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı olaylar sayesinde oturmaktadır. Bu nedenle, etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmeleri, temsil ettikleri iradeye duyulan saygının bir gereğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; kişisel hırslarını, partimizin ortak aklının ve halkımızın iradesinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."