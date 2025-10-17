İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alınmıştı. Başkanvekili olarak CHP adayı Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

Ancak Gürzel, bazı meclis üyeleri ile birlikte CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti. Gürzel'in ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldı.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÖDÜL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre CHP’den istifa eden meclis üyesi Uğur Gökdemir, Beykoz Belediyesi’nin iştiraki olan Beytaş’ta yönetim kurulu üyesi oldu.

AKP'ye geçen Gürzel'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

AKP’li Özlem Vural Gürzel, 3 Ekim tarihinde “olur” vererek Gökdemir’in yönetim kurulu üyesi olmasına ilişkin yazıyı Belediye Meclisi’ne gönderdi. Karar mecliste kabul edildi.

Gökdemir, huzur hakkı alıp almayacağını bilmediğini belirterek, görevlendirme için “Başkan’ın takdiri” demekle yetindi.