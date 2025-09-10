CHP'den Kadıköy mitingi. Özgür Özel konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy'de miting düzenliyor. CHP lideri konuşma yapıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kadıköy'de konuşma yapıyor. Özel konuşmasında "Hedefte sadece CHP değil, hedefte olan sandık" dedi. Özel, miting meydanındaki kalabalığa da dikkat çekerek "bize iletilen rakamlara göre burada 125 bin kişi var" diye seslendi.

meydan.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenlemeye devam ediyor.

mitingfotosu.jpg

mitingg.jpg

Mitingin bugünkü adresi Kadıköy oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak gelmesi sonrası ilk miting düzenleniyor.

miting3.jpg

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüye Ekrem İmamoğlu fotoğrafı ile çıktı.

ozgurozelfotosu.jpg

'Binamız abluka altında' diyen Çelik, yaşanan süreçte verilen destek için teşekkür etti. Özgür Çelik, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

ozgurcelikaciklamasi.jpg

ozgurcelik.jpg

