Şişli İmamoğlu'nun sözleriyle yankılandı: Adaletin iktidarını kurana dek durmayacağız

CHP lideri Özgür Özel'in her hafta Çarşamba günü İstanbul'da bir miting yapacağını açıklamasının ardından ilk miting bu akşam Şişli'de yapılıyor.

İMAMOĞLU: ÇOK YAKINDA KAZANACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Resul Emre Şahan'ın ardından İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajı ise şöyle:

"Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle çarpan güzel insanlar, benim sevgili hemşehrilerim, merhaba!

Sizler bu güzel şehrin, bu eşsiz ülkenin sahiplerisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sizin adınıza kanun çıkarır. Mahkemeler, sizin adınıza karar verir. Muhtardır, belediye başkanıdır, cumhurbaşkanıdır, hiç fark etmez. Yönetici olarak seçtikleriniz, size hizmet etsin diye geçici süreyle yetki verdiğiniz görevlilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in özü, esası budur. Türkiye Cumhuriyeti, gücünü ve meşruiyetini vatandaşın iradesinden alan bir devlettir. Bu topraklarda devlet ne kadar kutsalsa, vatandaşın iradesi de en az onun kadar kutsaldır. Vatandaşın sandığa attığı oyun kıymeti kalmazsa, bu devletin de bir kıymeti kalmaz.

Onun için, milli iradeyi hiçe saymaya yönelik her türlü girişim, devletimizin varlığını ve itibarını hedef alan bir darbe girişimidir. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, yıllarca beraber çalıştığım, çok iyi bir şehir plancısıdır. Onun birikimine, yeteneğine, insanlığına inancım tamdır. Sadece ve sadece halka hizmet etmek tutkusuyla çalıştığına çok yakından şahitlik ettim. Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli ilçe belediye başkanlarımızı hapse atanlar, Esenyurt ve Şişli'ye kayyum atayanlar, Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yapmasın, cumhurbaşkanı adayı olmasın diye hukuku ayaklar altına alıp her türlü zorbalığı yapanlar, bir darbe girişimi içindedir.

Milletimizin iradesine, devletimizin varlığına ve itibarına saldırıyorlar. Bir daha asla seçim kazanamayacaklarını bilen bir avuç insan, demokrasiye son verip kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyor. Onlara asla geçit vermeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz!

Bizler, bu ülkede hukukun ve demokrasinin hâkim olmasını, milletin iradesine saygı gösterilmesini isteyen milyonlarız. Bizler adalet istiyoruz. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz. Ekonomide, eğitimde, yargıda, sağlıkta, devletin sunduğu tüm imkânlarda adalet istiyoruz. Bu millet, adaletsizliğin acı faturalarını çok ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ama bu son bulacak! Milletin demokrasiye sahip çıkmasıyla başlayan bu mücadele, adaletin iktidarını kurana kadar durmayacak. Dalga dalga büyüyeceğiz, birleşe birleşe güçleneceğiz.

Demokrasi ve adalet davamızı, haklılığımızı asla kaybetmeden, içimizdeki adalet duygusundan ödün vermeden kazanacağız. Akşamdan sabaha, bugünden yarına olmayacak ama çok yakında kazanacağız!

Bu gerçeği en iyi bilen, bu gerçekten en çok korkan kişiye sesleniyorum: Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin, üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsin, milleti yok sayamazsın! Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin!

Ne yaparsan yap, seçimde karşında Ekrem İmamoğlu olacak!

Hem de bir değil, milyonlarca Ekrem İmamoğlu karşında olacak. Yenileceksin!

"Hak yemem, hakkımı da yedirmem!" diyen milyonlara yenileceksin!

Sevgili kardeşlerim!

Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Sabırsa sabır, gayretse gayret, cesaretse cesaret! Bu haklı davamızı başarıya ulaştırmak için üzerime ne görev düşüyorsa, misli misli fazlasıyla yapacağım.

Silivri'deki hücrem, bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Hep birlikte başaracağız! Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız.

Yolumuz açık olsun, kalın sağlıcakla!

Ekrem İmamoğlu

Silivri 9 No'lu Cezaevi"

ÖZGÜR ÇELİK RESUL EMRE ŞAHAN'IN MESAJINI PAYLAŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın mesajını paylaştı.

Şahan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Şişliler, sevgili İstanbullular. Milli Mücadelenin merkezi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Şişli'de, yeni bir Kurtuluş ve Özgürlük yürüyüşünün startı için bir araya gelen tüm yurttaşlarımız. Çok yakında sizin kararlılığınız ve Ekrem İmamoğlu ile burada tutsak edilen her bir yoldaşımızın dik duruşu ile yıkacağımız Silivri zindanından hepinize sesleniyorum, merhaba.

106 yıl önce Atatürk, Milli Mücadele'nin planlarını yaparak ilk kez Şişli'den yola çıkmıştı. Bugün Sayın Genel Başkanımız sizinle beraber Şişli'de. Hafta sonu da bu meydandaki on binlerce genç, kadın ve yaş almış kıymetli büyüklerimizle birlikte Samsun'da olacak Genel Başkanımız. Hesap edemedikleri şey, bu ülkenin Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak milyonların varlığı ve hepimizin Mustafa Kemal olduğu gerçeğidir. Bugün, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun erken seçim çağrısıyla başlattığı, bu ülkenin aydınlık yarınları için milletle omuz omuza büyüttüğü kurtuluş mücadelesi adına, bir yurttaş olarak, 5 yaşında bir kız çocuğunun babası ve seçilmiş tutsak bir belediye başkanı olarak yürekten minnettarım.

Aklımızı tutsak edemeyecekler! Bu Silivri'de, bu onurlu yürüyüşün kararlı bir neferi olmaya devam edeceğim. Şişli'den tam 17 gün önce, gizli tanıklar ve utanç verici asılsız iddialarla tutuklanan ve yerine kayyum atanan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim tutsaklığım sadece bir detaydır. Asıl mesele, rakipleri Ekrem İmamoğlu'ndan, onun çalışma arkadaşlarından ve bizlerin çalışma azminden korkan bir avuç zavallıdır.

Şişli'ye neden kayyum atadılar dostlarım, anlatayım sizlere. Çünkü rant heveslilerine dur dedik. Rezerv alan ilan ettikleri yerleri mühürledik. Belediyenin dibinde milyon dolarlık ruhsatsız ihaleleri kayıt altına aldık. Çünkü hizmet ettik, ayrım yapmadan her kesimle dayanışma gösterdik. Çünkü halkın olanı halka geri verdik. Gençlerimize burs, emeklilerimize pazar desteği sunduk. Engelli çocuğu olan annelere destek olduk. Üç yuvamız Şişli Kreşi'nin temellerini attık. Çocuklar özgürce sokaklarda yürüsün diye her pazar "Bizim Sokak" projesini başlattık. "Ücretsiz ulaşım haktır!" dedik. Gece ulaşımı için servisleri hayata geçirdik. 2024 seçimlerinde dalga geçtikleri Ekrem Başkanımızın öncülüğünde açılan Kent Lokantası'ndan ilçemizde tam 3 tane açtık. Geldiler ve o Kent Lokantalarını kapattılar.

Ama siz, Şişli halkı olarak bu lokantalara sahip çıktınız! Şimdi ise o dalga geçtikleri Kent Lokantalarını savunmak zorunda kalıyorlar. Ama bekleyin! Önce 30 milyon imza ile Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nu özgürleştirip, bu milleti sandıkla buluşturacağız. Bu ülkede artık "Yeter!" diyen gençlerin açtığı yolda, onların yıktığı korku duvarının üzerinden geçerek, sokak sokak "Şişli senin, Şişli bizim!" diyeceğiz.

İBB Miras ile Mahir Polat ile birlikte, Feriköy'deki tarihi yapıyı kütüphane yapmak için çalıştık ve yapacağız!"

ÖZGÜR ÇELİK SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, büyük buluşmanın saat 20.30’da Şişli Belediyesi önünde yapılacağını duyurmuştu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP tarafından Şişli Belediyesi önünde yapılacak olan miting öncesi belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yurttaşlar ise dört bir koldan belediyeye doğru yürüyüşe geçti. Şişli Belediyesi’nin önünde yurttaşlar toplandı.