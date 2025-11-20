CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru gerçekleştirildi.

Başvuruyla ilgili 39 ilçe başkanıyla birlikte bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Anayasa Mahkemesi'nin yaptığımız bu başvuruya ilişkin vereceği karar, sadece benim anayasal hakkımın ihlal edip edilmediğine dair değil; siyasi partilerin kendi içindeki seçimleri hakim gözetiminde yapıp yapmayacağı, seçim kurullarının işlevselleştirilmesine olanak tanınıp tanınmayacağının ve nihayetinde çok partili yaşamın, serbest seçimlerin devam edip etmeyeceğinin bir kararı olacaktır' dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyum uygulaması devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uygulamanın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptıklarını açıkladı.

'KAYYUM KARARININ DURDURULMASINI TALEP ETTİK'

Binlerce polisin ablukasının ve biber gazlı, kalkanlı müdahalenin ardından CHP Genel Başkanı İstanbul Çalışma ofisi olarak belirlenen eski il binası önünde 39 ilçe başkanıyla birlikte bir açıklama yapan Çelik, 'Bugün Anayasa Mahkemesi'ne, seçme ve seçilme hakkımızın, örgütlenme özgürlüğümüzün ve anayasal haklarımızın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel olarak başvurumuzu gerçekleştirdik. İl Başkanlığımızla ilgili 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum kararının durdurulmasını talep ettik' dedi.