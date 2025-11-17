CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek, Kırklareli’nde yapılmak istenen nükleer santralin içme ve kullanma suyu alanlarını tehlikeye sokacağını belirterek, “Bu ülkenin suyunu, ormanını, kıyısını, yaşam damarlarını yağmalayan bu iktidardan fayda gelmez” dedi.

Kırklareli’nde yapılmak istenen nükleer santralın Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köylere yakın, Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili arasında kalan, İğneada Longoz Ormanları’na komşu bir alanda yapılmasının planlandığı bildirildi.

Zeybek, sosyal medya hesabından, Özgür Gürbüz'ün BirGün’deki yazısını paylaşarak, şunları kaydetti:

“Bu ülkenin suyunu, ormanını, kıyısını, yaşam damarlarını yağmalayan bu iktidardan fayda gelmez. Her gün daha kötüsünü yapıyorlar. Ne bilim tanıyorlar ne akıl tanıyorlar ne de milletin geleceğini. Bu nasıl bir talan iştahıdır, bu nasıl bir göz dönmüşlüktür? Önce TOKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki 'kaçak' şantiyeleri havza dışı sayıldı. Yani Sazlıdere’nin su havzasını korumak yerine statüsü değiştirildi.

İstanbul’un can damarı, göz göre göre, planlı bir biçimde kurutuluyor. Yetmedi, yetmiyor. Şimdi de Trakya'nın Karadeniz kıyısına yapılması planlanan nükleer santralin yerini belirlemişler. Şöyle anlatayım…

Planlanan nükleer saha İstanbul Fatih’e yaklaşık 140, Kırklareli’ne 90 km uzaklıkta. Nükleer santralin Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köylere yakın, Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili arasında kalan, İğneada Longoz Ormanları’na komşu bir alanda yapılması planlanıyor. Günah, günah, günah.

Hiç mi Allah korkusu yok? Değiştireceğiz. Bu kötücül anlayış ilk seçimde pılısını pırtısını toplayıp gidecek. Yaşanılabilir bir ülkeyi inşa edeceğiz. Sözümüz söz.”