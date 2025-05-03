CHP'den Konya'da miting! "İmamoğlu'nu kurtarmaya geldik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyor.

Yozgat'ta geçekleşen ve dikkat çeken miting sonrası CHP'nin dördüncü durağı, AKP'nin de kalesi olarak bilinen Konya oldu.

Binlerce vatandaş bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kılıçarslan Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek.

"İMAMOĞLU'NU KURTARMAYA GELDİK"

Alanı doldurmaya başlayan vatandaşlara gazeteciler mikrofon uzattı. Bazı vatandaşların "Demokrasi ve Ekrem Başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için geldi. İmamoğlu'nu kurtarmaya geldik. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Her yeri yasakladılar kendilerine serbest, bize yasak" ifadeleri dikkat çekti.

Kürsüye çıkan bir çiftçi vatandaşlara seslenerek "Okuyan telef, üreten telef, köylü telef... Bizler telef olursak ülke telef olur. Kanal İstanbul'a vereceğin parayı çiftçiye versen de ben burada hiç konuşmasam olmaz mıydı?" dedi.

"PROPAGANDALARIN GERÇEK OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen ilk isim Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Biz seçimleri kazanırken bir sürü iftira attılar iktidarı bırakmamak için. 2019'dan beri bu propagandaların gerçek olmadığını gösterdik. 'Bunlar topal ördek' diyerek bizi çalıştırmamaya çalıştılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı.

Bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler bu haksızlığı bütün millete anlatmak için meydanlardayız. İlk yapılacak genel seçimde bu iktidar değişecek."

Özgür Özel'in kürsüye çıkarak konuşma yapması bekleniyor...

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