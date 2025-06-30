CHP’den Konyalı eski bakana vefa! Mezarı başında anıldı

Konya'nın Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda, Eski Milli Eğitim Bakanı ve eski CHP Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ için anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından organize edilen törene, Üstündağ ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Anma programında konuşan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Mustafa Üstündağ’ı bir Cumhuriyet aydını olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yine her yıl olduğu gibi buradayız. Gururla onu yad ediyoruz. Tabii Mustafa Üstündağ'ı farklı açılardan değerlendirebiliriz. Oğul ekseninden değerlendirebiliriz. Kardeş ekseninden değerlendirebiliriz. Ama temelde insan olarak baktığımızda Cumhuriyet neslinden birisi olduğunu görürüz. Bunun o dönem yaşayan sembolüdür. Yani ikinci Anadolu aydınlanması dediğimiz Cumhuriyet devrimlerinin ürettiği tebaadan yurttaşlık vasfına geçişin canlı örneği olan entelektüel birikimiyle, eğitimiyle tam anlamıyla cumhuriyet yetiştirmesi, cumhuriyet neslinin bir örneği Mustafa Bey. Bozkırın ortasında bir köyden işte Abdullah amcam burada, çok çocuklu bir ailenin çocuğu olarak o Hasan Ali Yücel'lerden gelen köy enstitülerinin ürünlerinden birisi. Bu onun şahsında Anadolu'daki cevherlerin, kırsaldaki Anadolu çocuklarının nasıl uygar insanlara ve devlet adamlarına dönüşebileceğinin ve bunun kurumsal mücadelesinin Cumhuriyet tarafından nasıl mücadelesinin verildiğinin yaşayan örneğiydi.”

"Mustafa Üstündağ'ın yaptığı çalışmalarla Türk eğitim sisteminde uzaktan eğitimin uzaktan öğretimin temelleri atılmıştır"

CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan ise konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Üstündağ’ın Türk eğitim sistemine yaptığı katkıları vurguladı. Taştan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada bir Cumhuriyet öğretmenini, bir devrimciyi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Mustafa Üstündağ bu coğrafyada doğmuş ve bu coğrafya Türk eğitim sistemine çok büyük katkıları olan İvriz Öğretmen Okulu'ndan, Köy Enstitülerinden mezun olmuştur. Ben de İvriz Öğretmen Okulu mezunu bir babanın evladı olarak öncelikle onu saygıyla, şükranla anıyorum. Mustafa Üstündağ ülkemizin en zor yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Mustafa Üstündağ'ın yaptığı çalışmalarla Türk eğitim sisteminde uzaktan eğitimin temelleri atılmıştır. Mustafa Üstündağ yaklaşık 40 bin öğrencinin yüksek öğretime kavuşması için uzaktan eğitime, uzaktan öğretime bir start vermiştir, başlatmıştır.

"Son 20-25 yılda özellikle yapılan çalışmaların hiçbiri sınanmadan denenmeden çocuklarımızın önüne getiriliyor"

Mustafa Üstündağ ayrıca başka çalışmaları da olmuştur ama ben birinden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde çok tartışılıyor. Şimdi Maarif Modeli, öğretim programları, müfredatlar bunlar çok tartışılıyor. Ve Milli Eğitim Bakanı çıkıyor bunları hiçbir şekilde bir pilot uygulama yapmadan bunlar doğrudan çocuklarımıza enjekte ediliyor. Önlerine getiriliyor. Ama bakın Türkiye'de 1955'lerde kurulmuş deneme okulları var. Mustafa Üstündağ 1974 yılında bu deneme okullarında okullardaki ders geçme ve kredili sistemin başlangıcını yapıyor. Biz 1990'lı yıllarda bunu tekrar yaptık ama yine başarılı olamadık o dönemde.

Ancak 1970'li yıllarda Mustafa Üstündağ bu programların denemelerini nerede yapıyor? Ankara'daki Deneme Lisesi'nde hala Ankara'daki okulun adı Deneme Lisesi'dir. Bunun gibi Deneme ortaokullarında, pilot okullarında bu çalışmalar yapıldıktan sonra çocuklarımızın önüne getiriliyor. Ancak içinde bulunduğumuz son 20-25 yılda özellikle yapılan çalışmaların hiçbiri sınanmadan denenmeden çocuklarımızın önüne getiriliyor. İşte bundan yaklaşık 50 yıl, 60 yıl önce eğitime çağdaş bilimsel açıdan yaklaşan Milli Eğitim Bakanları varken şimdi tarikatlardan, cemaatlerden talimat alan bir Milli Eğitim Bakanı var. Evet, ben burada sözü çok da fazla uzatmadan bütün köy enstitüleri mezunlarını özellikle İvriz köy Enstitüsü ve öğretmen okulu mezunlarını saygı ve sevgiyle anıyorum. Sayın bakanımızı şükranla, minnetle anlıyorum. Teşekkür ediyorum.”