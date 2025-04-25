CHP’den kritik hamle: Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ve TÜBİTAK Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemeler ile 179, 180, 181 ve 182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvurunun ardından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’ni anayasal hakları koruma konusunda daha etkin çalışmaya çağırdı ve vatandaşların haklarını savunma kararlılıklarını vurguladı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE ÇİFTE BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi’nin 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Yüksek Mahkeme’ye yaptıkları başvurunun detaylarını paylaştı. Günaydın, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nda personelin Adalet Bakanlığı kadrolarına atanmasına ilişkin belirsiz düzenlemeler ile öğretim hizmetlerinden faydalanacak personelin kapsamındaki muğlaklığın anayasaya aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, TÜBİTAK Kanunu’nda ticaret mallarının alım-satımına ilişkin suç ve cezaların belirsizliği, TÜBİTAK personel ücretlerinin kanuni ölçüt olmadan yönetim kurulunca belirlenmesi ve KOSGEB’in kişisel verilerin korunmasına yönelik güvence olmaksızın bilgi talep edebilmesi gibi maddelerin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İTİRAZ

Günaydın, 179, 180, 181 ve 182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, bunların yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini talep ettiklerini ifade etti. CHP’nin daha önce de benzer iptal başvuruları yaptığını hatırlatan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nden bu başvuruların bir an önce sonuçlandırılmasını beklediklerini vurguladı.

Günaydın, “Bireysel hak ve özgürlüklerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın anayasal haklarını korumak için her platformda mücadele edeceğiz.” dedi. Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin bu başvuruları değerlendirirken anayasayı koruma görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.