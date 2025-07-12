CHP'den LGS için soru önergesi.719 tam puan tartışması!

'Tarihin en zor sınavı' olarak nitelenen LGS'de rekor sayıda birinci çıkarken eleştiriler de peş peşe geldi. Kitapçıkların Whatsapp gruplarında paylaşıldığı iddialarına ilişkin soru önergesi veren Suat Özçağdaş, birincilerin il, ilçe ve okul bazında dağılımlarının ne olduğunu sordu. Eski bir öğretmen olan CHP'li Muharrem İnce de "Pis kokular geliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sözcü'deki habere göre liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. Geçtiğimiz yıla oranla neredeyse iki katı artan bu rakam 2018'de sadece 18 kişiydi.

Bu yıl 'Tarihin en zor sınavı' olarak nitelenen LGS'de rekor sayıda tam puan alınması eleştirilerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu şekilde yanıt verdi:

"Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum. Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme."

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sınavın yapıldığı sekiz yılın en yüksek birinci sayısı olduğunu anımsatarak bunun, sınav devam ederken kitapçıkların WhatsApp gruplarında yayınlanmasıyla ilişkisine dair soru önergesi verdiğini söyledi.

Özçağdaş, şunları sordu:

"Birinci olan öğrencilerin il, ilçe ve okul bazında dağılımları nedir?

Sınav devam ederken LGS kitapçıklarını paylaşan kişiler kimlerdir?

Öğretmenlerin bile sınav sonunda görebildiği ve sınavın ertesi günü elde edebileceği kitapçığın pdf dosyası olarak paylaşılabiliyor olması, sınav güvenliğinin sağlanmadığının göstergesi değil midir?"



Öte yandan CHP'li Muharrem İnce de "MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?" paylaşımı yaptı.