CHP'den Lütfü Savaş'a ağır tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında olduğu 3 kişinin Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, CHP’nin 6 Nisan’da 21. Olağanüstü Kurultayı toplama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talebini değerlendirdi.

"BU BİR HAİNLİK"

Bulut şunları söyledi:

“Bu başkan aday oldu. Aday adayı oldu. Sonra bizim heyetimiz onu adaylaştırdı. Sonra tartışmalar oldu. Sonra da çıktı, Hatay halkından CHP adına oy istedi. Çok az farkla da seçimleri kaybetti. Seçimleri kaybetmesindeki en önemli unsur aslında kendisiydi. Çünkü deprem döneminde gösterdiği performanstan kaynaklı çok tartışmalar vardı. Aday yapıldığında, CHP yönetimine çokça laf söylendi. Şimdi bu arkadaşımız CHP’nin kurultayını iptal etmek istiyor. Siz aday olurken ağzınızı açmadınız. Adaylığınız çıktığında ağzını açmadınız. Şimdi sürekli başvuruyorsunuz. Her başvurduğunuz ret oluyor. Ret oldukça bir daha başvuruyorsunuz. AKP’ye yaranmak istiyor. Kendisini bugünkü iktidara pazarlıyor. Bunun başka bir yolu yok. Yoksa onca yıl hizmet verdiği, hizmet ettiği CHP’lilere bu hainliği yapmaz. Bu bir hainlik.”

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Halk TV'deki habere göre Bulut, "Partinize kayyum atanırsa ne dersiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vallahi en hafif deyimle hain olarak nitelendiririm. Bir partide bugüne kadar görev almış herhangi birisi, eğer kayyum olarak atanıyorsa, buradan söylüyorum, haindir o. Bugüne kadar partiye verdiği emeklere yazık. CHP’lilerin ona ilişkin düşüncelerine yazık. Kim olursa olsun. CHP’nin kurultayında değil şaibe, büyük bir gurur vesilesi var. O da şudur; CHP kurultayında lider değişmiştir. Bu Türkiye siyaset tarihinde bir ilktir. Kurultayda bin 200’ün üzerinde delege, kararını verdi. Liderini değiştirdi. Bu bir demokrasi göstergesidir. Para ile pulla yapılacak bir şey değildir. AK Parti’nin kongresinde herkese kol saati dağıtılıyor, hiç onun lafını eden yok. CHP’de ‘şu şunu demiş, bu bunu demiş’. Bunların hepsi de partiden ya ihraç edilmiş ya da parti ile bağı kalmamış insanlar. Onlara ilişkin bir şey söylemiyorum. Bunu muhatap alanlar kirli."