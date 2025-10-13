CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Saat 13.30’da başlayan toplantı devam ederken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sözlerine partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 61'incisini dün Brüksel'de yaptıklarını hatırlatarak başlayan Yücel, şunları söyledi:

"Aklı, kalbi, akrabaları ve kökleri Türkiye’de olan, yaşanan hukuksuzluklardan dolayı vatanı ve milleti için kaygı duyan binlerce gurbetçi vatandaşımızla bu defa da Brüksel’den adalet talebimizi dile getirdik. Demokratik bir ülkede, hep birlikte, huzur ve barış içerisinde yaşamanın ön koşulunun 'hukukun üstünlüğü' olduğunu, siyasetin etkisinde ve gölgesinde olmayan her yargı kararının, bu ülkenin geleceğini aydınlattığını biliyoruz. İşte bu nedenle yılmadan hem yurt içinde hem de yurt dışında 'hukuk' ve 'adalet' mücadelemizi her geçen gün daha da büyütüyoruz."

"HUKUK TARİHİ AÇISINDAN YÜZ KARASI OLARAK HATIRLANACAK GÜNLER YAŞIYORUZ"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonrasında iddianamelerin hazırlanmadığını belirten Yücel, "Millet iradesi 204 gündür tutsak ama ortada hala iddianame yok. Tutuklayacak kadar delilin varsa, hazırlarsın iddianameyi, insanlar çıkarlar mahkemeye, kendilerini savunurlar, haklarındaki iddiaları bir bir çürütürler. Peki sen ne yapıyorsun? Tutuklayacak kadar delilim var, ama iddianame hazırlayacak kadar delilim yok diyorsun. İddianame hazırlayacak delilin yoksa elinde, o zaman bu insanlar neden tutuklu? 204 gündür ortada iddianame yok, ama yandaş gazeteciler tarafından kamuoyuna servis edilen iddianame sayfa sayıları var. Hukuk tarihi açısından yüz karası olarak hatırlanacak günler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ'I İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN ELLERİNİ OVUŞTURANLAR AVUÇLARINI YALAYACAK"

ABB'ye yönelik "konser soruşturması" kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesine de değinen Yücel, şunları söyledi:

"Konu son derece açıktır. Sayıştay ve MASAK detaylı şekilde inceleme yapmıştır. Yetmemiş başkanımız kendisi de ayrıca inceleme yaptırmıştır. Kaydı olmayan tek bir kuruş bulunamamıştır. Her şey tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu soruşturmayla ilgili, geçtiğimiz hafta başında iddianame açıklandı, Mansur Yavaş ne sanık, ne tanık, ne de şüpheli.

Görüyoruz ki, soruşturmada ismi dahi geçmezken, bir üst akıl Mansur başkan hakkında da soruşturma izni istemeyi uygun görmüş. Ankara’yı kaybetmeyi hazmedemeyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırmak için ellerini ovuşturanlar avuçlarını yalayacaklar. Ankara’da 25 yıllık belediyecilik ve yönetim kabusunu rekor oyla seçilerek sona erdiren Mansur Yavaş’ı soruşturmaya dahil etmek için hukuki değil siyasi gerekçelerle hareket edenler, geçmiş dönemdeki yolsuzlukları soruşturmaktan imtina edenler elbette bunun hesabını yine hukuk önünde verecektir."