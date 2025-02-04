CHP'den Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışına yanıt

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim tarihi belli olmadığı için adaylık tartışmasının 'erken' olduğunu ifade etti. Yavaş'ın açıklamalarına CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısından sonra yanıt verdi.

"ADAYIN BELİRLENMESİ KADAR DOĞAL BİR DURUM OLAMAZ"

CHP’li Yücel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasına ilişkin eleştirilere dair şunları söyledi:

“Öncelikle cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili, sürecin işletilmesi, yöntemin belirlenmesi elbette eleştirilebilir. Biz eleştirilere saygı duyarız. Ancak şunu ifade edeyim: CHP, ‘erken seçim’ değil, ‘derhal seçim’ diyen bir partidir. Yani, ‘2025 yılı içerisinde bu milletin önüne sandık gelecek’ diyen bir partidir. Dolayısıyla ‘derhal seçim’ diyen bir partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar doğal ve gerekli bir durum olamaz. Ayrıca CHP, Türkiye Cumhuriyeti’ne demokrasiyi getirme iddiasında olan bir siyasi parti. Cumhurbaşkanı adayını belli bir kişi, belli bir kurul tarafından değil; en geniş katılımla, en demokratik yöntemle bütün üyelerine sorarak belirlemesi de çok doğru ve gereklidir. Dolayısıyla eleştirilere elbette saygı duyarız ancak bu çalışmanın bugün yapılması bir gerekliliktir.”

MUHARREM İNCE'NİN CHP'YE DÖNÜŞÜ

Yücel, “Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşüyle ilgili takvim netleşti mi” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Muharrem İnce geçmişte partimizde il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkanvekilliği yapan, hatta ve hatta cumhurbaşkanı adayımız olan bir kişidir. Bugün de bir siyasi parti lideridir. Bir siyasi parti liderinin partimize geçişiyle ilgili süreci, takvimi ve yönetimi Sayın Genel Başkanımızın açıklaması ve sizlerle paylaşması daha doğrudur, daha uygundur.”

"HUKUKİ DEĞİL' TARTIŞMALARI GEREKSİZ"

Yücel, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme yönetimi ile ilgili olarak ön seçimin hukuki olmadığı eleştirileri var. Hakim denetiminde bir ön seçimden mi söz ediyorsunuz. Bir de bu konuda PM toplanacak mı” sorularına yanıt verdi.

“Bizim ön seçimden kastımız -biz bunu daha önce yerel seçimlerde adaylar belirlenirken de ifade ettik-sonuçlarına uyulacak bir sandık. Hakim denetiminde öz seçim yapmanın zaten Siyasi Partiler Kanunu’na göre belli koşulları vardır. Bizim ön seçimden kastımız; bazı partiler buna ‘eğilim yoklaması’ der, bazı partiler buna ‘temayül yoklaması’ der biz ‘önseçim’ diyoruz. Sandık koyulacak ve o sandıktan çıkan sonuçlara uyulacak. Dolayısıyla ‘hukukidir, değildir’ tartışması gereksizdir. Cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceği zaten yasada açıkça düzenlenmiş ama orada bizim ifade etmek istediğimiz ve yapmak istediğimiz şu: Belli bir kurul, belli bir kişi veya birden fazla kurul değil; en geniş katılımla CHP üyelerinin hepsine sorarak en demokratik ve katılımcı yöntemle adayımızın belirlenmesi. Ondan sonraki süreç zaten yasaların, hukukun gösterdiği şekilde seçim takvimi açıklandığında işleyecektir.”