CHP'den Mardin Batman Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilk tepki: İktidar haftaya gaspla başladı

Düzenleme: Sinan Başhan
CHP'den Mardin Batman Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilk tepki: İktidar haftaya gaspla başladı

CHP'den Mardin Batman Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilk tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı.

DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık.

Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adam yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir davranış biçimidir.

Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki; bu anlayışın yıkılacağı günler yakındır..."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanarak yönetim değişikliği yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu düzenini korumak amacıyla bu belediyelere kayyum atandığı belirtildi. Bu doğrultuda, belediyelerdeki idari kadrolarda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından, Mardin Valiliği, 4 Kasım’dan itibaren 10 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin DEM Parti’den ilk açıklama geldi. Parti, “Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir! Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması” başlığı ile bir bildiri yayımladı.

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