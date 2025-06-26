CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi

Son dönemde, bazı sanatçıların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci hakkında ifade ettikleri demokratik tepkilerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dolaylı yaptırımlara maruz kaldıkları yönündeki iddialar kamuoyunda ciddi endişelere yol açtığı bildirildi.

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı antik tiyatrolarda gerçekleştirilmesi planlanan konserlerin topluca iptal edilmesi, yalnızca ilgili sanatçıları değil, aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerine erişmek isteyen vatandaşları da mağdur ettiği söylendi.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin siyasetin aracı haline getirilmesi, Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesine ve demokratik toplum düzeninin temel değerlerine açıkça aykırı olduğu bildirildi.

Bu çerçevede, kamuoyunun aydınlatılması ve Bakanlık uygulamalarının şeffaf biçimde denetlenmesi amacıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Bilal Bilici , Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi sundu.

Soru önergesinde şu kritik sorulara yanıt arandı:

2024 ve 2025 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı antik tiyatrolarda planlanan kültürel ve sanatsal etkinliklerden kaç tanesi iptal edildi? Bu iptallerin gerekçeleri nedir?

Bu iptaller arasında, Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek beyanında bulunan sanatçılara ait konserler bulunmakta mıdır? Varsa, hangi sanatçıların etkinlikleri iptal edildir?

Antik tiyatrolarda tüm konserlerin iptal edilmesine ilişkin Bakanlık tarafından alınmış genel bir karar var mıdır? Varsa, bu karar hangi tarihte ve hangi makam tarafından alındı?

Kültürel etkinliklerin iptali sürecinde tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri nasıl gözetilmekte?

Sanatçıların bireysel görüş ve düşüncelerinin mesleki faaliyetlerine yansıdığı durumlarda, Bakanlığınızın yaklaşımı nedir? Bu konuda ifade özgürlüğü ile kamu yararı arasında nasıl bir denge gözetilmekte?

Sanatın özgür olması, demokrasinin ve toplumsal barışın en temel göstergelerinden biridir. Kültür politikalarının hiçbir şekilde siyasal görüşler doğrultusunda şekillendirilmemesi gerektiğini hatırlatıyor; kamuoyunu bu konuda duyarlılığa ve yetkilileri şeffaflığa davet edildi.