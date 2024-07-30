CHP'den Mersin Belediyesi'ne haciz işlemine tepki: Bu ülkenin şirketlerden 800 milyar alacağı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Mersin Belediyesi'ne haciz işlemine tepki: Bu ülkenin şirketlerden 800 milyar alacağı var

CHP'li Ali Mahir Başarır, belediyelere icra getirilmesi tepki göstererek, “5 şirket artı 8 tane o şirketlere bağlı alt şirketler 1 lira vergi ödememiş belediyelere haciz yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklaması sonrası başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlanmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hesaplarına haciz konulduğunu belirterek, “Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? Muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da haciz işlemlerine tepki göstererek, söz konusu durum hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere hacze başlamış, vergi ve sigorta primleriyle ilgili. Mersin Belediyesi'nden başlamış. Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. Bu belediyelerin borçlarının büyük çoğunluğu sizin dönemlere ait. 5 şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın, onları da öderiz ama belediyeleri çalıştırmamak, mahalle mutfaklarını kapatmak, halk ekmekleri kapatmak için bunları yaptığınızı biliyoruz. Bir gün bu halk size bunun hesabını soracak.”

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