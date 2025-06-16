CHP’den MHP’ye şok suçlama! İmamoğlu açıklaması sonrası ipler gerildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e sarf ettiği sözler nedeniyle "Tehdit”, “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek” suçlamalarıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Duruşmada, mahkeme salonunun içinde ve girişinde İmamoğlu’na destek sloganları atılması MHP tarafından tepkiyle karşılandı.

MHP’li Feti Yıldız, İmamoğlu’na atılan slogan ve alkışlara sert sözlerle yanıt vererek, “Eskiden politikacılar hâkim huzuruna çıktığında yere bakardı, şimdi sloganlar, zılgıtlar, alkışlar…” ifadelerini kullandı.

"HALKIN HER ŞEYİNİ ÇALIYORSUNUZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Feti Yıldız’ın söylemlerine sert yanıt verdi.

“Sayın Feti Yıldız’ın önce düşünmesi gereken, niye bu hale geldiğimizdir” diyen Emir, “Sandığı çalıyorsunuz. Demokrasiyi çalıyorsunuz. Ekmeği çalıyorsunuz. Halkın her şeyini çalıyorsunuz.

Bir de belediye çalıyorsunuz. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin nasıl çalındığını hepiniz gördünüz. Hiçbir somut isnat yok.

Başkanın seçilmeden önceki yapılan işler ama amaç ne? Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni çalmak.

Bunun için işlem yapıyorlar, alelacele kaybetmiş AKP'ye belediye hediye ediyorlar. Bunun için mi yüzümüz kızaracağız? Bunun için mi utanacağız?” ifadelerini kullandı.

Yargının siyasallaştığını belirten Emir, “Getirdikleri tek adam rejimi, yargının tek adama bağlı olması ve o kişinin iktidarını korumak için siyasi operasyonlarla rakiplerini cezaevine koymasını bir yargılama gibi göstermelerini şiddetle kınıyoruz” dedi.