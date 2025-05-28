CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde, her pazar da bir ilde "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenliyor.

Millet iradesine sahip çıkıyor mitinginin yedincisi için Esenler'e çağrı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sosyal medya hesabı X’ten, “Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız! Esenler’de buluşuyoruz!” diyerek çağrı yaptı. Özel cumartesi günü Düzce, pazar günü de Antalya’da olacak.

ÖZGÜRLÜK İÇİN TOPLANDILAR

Binlerce kişi Esenler'de İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu'na ve tutuklu belediye yöneticilerine özgürlük istemek için toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting öncesi ANKA'ya konuştu. Zeybek "Verilen mesaj çok açık. Millet sandığı bir an önce istiyor. Hala iddianame yok. Bugün sayın İmamoğlu ve meclis üyelerimiz ile görüştüm. İddianame ve kanıtlar yok. Sadece savcılık marifetiyle tanıklara gerçek olmayan iddiaların altına imza atmaları isteniyor. Bu sayede serbest kalacakları inandırılmak isteniyor. Hani büyük dosya vardı? Her hafta operasyon yapıyorsunuz. Artık iş zıvanadan çıkmış durumda. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bunun sonuçlarını milletimiz ödüyor. Pahalılıkla, yoksullukla ödüyor. Bir kilo kiraz kaç para? Emekli maaşı ile bir insan geçinebiliyor mu? Asgari ücret geçinmek mümkün mü? Bunları konuşacağız. Millet fakr u zaruret içinde" dedi.

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