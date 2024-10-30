CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi

CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Öğretmen atamalarında yaşanan mülakat skandalına dikkati çekmek için gerçekleştirilen eyleme, çevredeki yurttaşlar ile akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Saat 22.00'de başlayan eylem, sabah 09.00'da sona erecek. Oturma eyleminin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulacak.