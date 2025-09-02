CHP'den miting çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisini Zeytinburnu'nda düzenleyecek.
3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak miting için CHP'den yurttaşlara çağrı yapıldı.
Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz.— CHP ???????? (@herkesicinCHP) September 2, 2025
Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız!
Söz veriyoruz!
Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak.
????️3 Eylül… pic.twitter.com/VUe9Gp6rx9
Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
