CHP'den miting çağrısı

CHP'den miting çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'den Zeytinburnu mitingi için çağrı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisini Zeytinburnu'nda düzenleyecek.

3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak miting için CHP'den yurttaşlara çağrı yapıldı.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız! Söz veriyoruz! Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak."

