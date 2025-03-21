CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Flaş... Flaş... Flaş...

CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ve açılan soruşturmalar kapsamında olası bir kayyum ihtimaline karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Yargı tacizlerinin asıl amacı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak. 31 yıl öncesi diplomayı iptal ederek anayasal güvenceyi askıya almış bir iktidarla karşı karşıyayız.

Öte yandan her partiden kurultay yapılırken, CHP'nin kurultayına yönelik CHP içinden Gazi Mustafa Kemal'in partisine hiç yakışmayacak meczuplar bulunarak ifadeler alınıyor.

Tüm bunlara karşı bir 23 Mart'ta baharı getirecek, İmamoğlu'na ve demokrasiye milyonların desteğini ifade edeceği süreci engellemek için her şeyi yaptılar.

Bu sürece 4 gün kala sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Amaç bu seçimi yaptırmamak...

İmamoğlu tutuklansa da adayımızdır, ön seçim de yapılacak.

"15 GÜN SONRASINA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALIYORUZ"

Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:

Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.

6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz..."