CHP’den operasyona sert tepki: Adalet Bakanı’nın rahatsız olma nedenine dikkat çekti

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında yeni dalga bu sabah gerçekleşti. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın operasyon sonrası yaptığı açıklamada söz konusu hamlenin siyaseti yeniden dizayn etme çabası olduğunun altını çizdi. Günaydın, Adalet Bakanı Tunç’un bile operasyonların yürütülme şeklinden rahatsız olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Günaydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İBB’ye yönelik bir şafak operasyonu daha…

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnsan kaynakları alanında danışman Yiğit Oğuz Duman dahil 44 kişi hakkında gözaltı kararıyla birlikte evlerinde arama yapılıyor.

-*İBB Borsası daha dün deşifre edilmişken,

-* Belediye başkanları tehdit edilip parti değiştirmeleri halinde operasyonlardan muaf tutulacakları vaadiyle siyasetin utandığı törenlerin mürekkebi kurumamışken,

-*MHP kanadının bir an evvel dosyalar tekemmül ettirilip iddianameler hazırlansın şeklindeki ısrarlı ikazlarına rağmen,

-*AKP’nin içinde dahi bu operasyonları yalnızca hukuken değil siyaseten de yanlış bulan önemli bir grup varken,

-*Operasyonların yürütülüş biçiminden Adalet Bakanı bile rahatsızken..

-*Türkiye’de mevcut 1400 belediyeden geçmişte ve bugün yolsuzluklarla anılan iktidar belediyelerine hiç kimse dokunmazken, İBB’ye yönelik dalgaların sonunun gelmemesi, siyasetin dizayn edilme çabasından başka bir şey değildir.

2014’te, 2019’da ve 2024’te milletin takdiri ile kazanılan belediyeleri, operasyonel yöntemlerle ele geçirme planlarınız elinizde patlayacak.

Dayanışma, kararlılık ve vicdanı olan herkesin, yani milletin desteği ile bugünleri aşacağız.