CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı

CHP'li belediyelere 19 Mart’tan bu yana başlayan operasyonlar ardı ardına devam ederken partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki pek çok ismin tutuklanmasından bu yana CHP’li belediyelere operasyonlar sürüyor. Son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon gerçekleştirilmişti.

CHP kulislerinde ise iktidarın 'operasyon' hamlesine karşı daha sert bir tavır benimseneceği aktarılıyordu. İlk hamle ise geldi. Alınan bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.