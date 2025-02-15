CHP'den ortalığı karıştıracak Akın Gürlek hamlesi! CHP'li isim duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarını ziyaret etti.

Başarır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, cezaevinde bulunan isimlerin morallerinin yüksek olduğunu belirterek, "Hepsi Türkiye'ye selamlarını iletti. Dimdik ayaktalar, umutlular" dedi.

Başarır, başta Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş olmak üzere tutuklular Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Milletvekili Can Atalay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akademisyen Tayfun Kahraman, Ayşe Barım, Fırat Efe Özdemir ve Osman Kavala ile görüştü.

AKIN GÜRLEK HAKKINDA HAKİMLER SAVCILAR KURULU'NA ŞİKAYET!

Başarır, CHP’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hâkimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduğunu belirtti.

Ali Mahir Başarır, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakimler Savcılar Kurulu'na gerekli şikayetlerde bulundu " dedi.

Başarır, "Bir partinin genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları, sendika temsilcileri, gazeteciler cezaevinde. Türkiye esaret altında. Ancak biz gereğini yaptık, tarihe not düştük" dedi.