CHP'den ortalığı tozu dumana katacak açıklama!

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddia ortaya atılmıştı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu’nun yanı sıra üç ilçe belediye başkanının da AKP’ye geçeceğini doğruladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, bugün Aydın İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda iddialara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"HAİNLERİ VE DİRENENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Aytekin, “CHP’nin gücü sayesinde yıllardır ‘Topuklu Efe’ naraları atanlar, önüne bir dosya konduğu anda CHP’den topuklayıp AKP saflarına katılmayı tercih etmiştir. Bugünler geçecek, hainleri ve direnenleri asla unutmayacağız” dedi.

"GENÇLİK KOLLARINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İŞTEN ATMA TEHDİDİYLE İSTİFAYA ZORLANMIŞTIR"

Aytekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

14 tane belediye başkanımızı zindanlara atmıştır. Ve bugün görüyoruz ki iktidar partisinin belediyemize yönelik, belediye başkanlarımıza yönelik operasyonları tür değiştirmiş, şekil değiştirmiştir. Önceden yalanla, iftirayla, şafak operasyonlarıyla başlayan operasyonlar bugün şekil değiştirerek tehditle transfere dönüşmüştür. Aydın bunun ilk örneğini yaşıyor.

Arkadaşlar, tabii bu değişiklik için bir zayıf halka lazım. Ne yazık ki o zayıf halkayı da Aydın'da bulmuşlardır. Ben aracılığınızla AKP'ye katılmak yerine cezaevine içeriye tıkılmayı yeğleyen, seçen 14 aslan yürek, onurlu belediye başkanımızı buradan selamlıyorum. Arkadaşlar, dün akşamdan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve belediye başkanı parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaya zorlanmışlardır.

Şunu hatırlatayım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da bugün itibariyle 49.481 tane üyesi vardır. Tam bir yıl önce üye kampanyamız başlamadan önce bu rakam 26.000'lerdeydi. Yani %50'ye yakın bir artışla Aydınlı da Türkiye ortalamasında üye artışı sağlamış durumdayız. Ben aracılığınızla iki çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi, işten çıkarma tehdidiyle işini ağlaya ağlaya, istemeden bırakmak zorunda kalıp partiden istifa eden arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönün. Baba evine geri dönün. Bilin ki burası hiç kimseyi aç ya da açıkta bırakmayacaktır.

AYDIN'DAKİ ÜYELERE SESLENDİ

İkinci çağırım da şu anda Aydın'da 49.281 üyemizedir. Bu darbeye karşı, bu ihanete karşı durup bir cevap vererek her üyemizin yanına partimize bugüne kadar üye olmamış bir kişiyi partimize kazandırmasını, üye yapmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, burası Aydın. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Aydın'ı yerelde yönetti. Yönetmeye de devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da kişilerle var olmadı. Kişilerle de yok olmayacaktır.

"HAİNLERLE DİRENENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü sayesinde yıllardır topuklu efe naraları atanlar, önüne bir dosya koyduğu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden topuklayıp gidip AKP saflarına ne yazık ki katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Bugünler geçecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da da Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek. İlk seçimde kuşkusuz iktidar olacak. Ama bugünlerden geriye bir şey kalacak. Hatta iki şey kalacak. Birisi bedel ödeyip baba evini terk etmeyip onurlu davranan, mücadelesine mücadele katan üyelerimiz, yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz olacak. Ve unutulmayan diğer şey de ihanet edenler, hainler. İki şeyi unutmayacağız. Hainlerle direnenleri asla ve asla unutmayacağız.

"YÖNETTİĞİ ŞİRKETLERİN ÇIKARLARINI KORUMAYI, CHP’DE KALMAYA TERCİH ETMİŞTİR"

Gökan Zeybek ise Çerçioğlu’nun AKP’ye geçiş sürecinde yalnız olmadığını, beraberinde bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de götürmek istediğini iddia etti. Zeybek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı belli ki kendi pozisyonunu ve yönettiği şirketlerin çıkarlarını korumayı, CHP’de kalmaya tercih etmiştir” ifadelerini kullandı.

Zeybek yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bugün Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda 10 belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye meclis üyelerimiz ve ilçe belediye meclis üyelerimizle bir durum değerlendirmesi yaptık. Buradan bir aldığımız kararı da ifade etmek istiyorum.

Bugüne kadar maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulmamış olan Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Grup Saymanlığı ve Grup Yönetim Kurulu üyelikleri için de bir seçim yaptık. Oy birliğiyle de ismini açıklayacağım arkadaşlarımız yarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde eş güdümü sağlamak, Aydın halkının beklentilerine cevap vermek, belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi konusunda sokağın sesini kürsüden ifade etmek üzere seçilmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkan'ımız, grup sözcülüğüne de Efeler Belediye Başkanımız Anıl Başkan'ımız seçilmiştir. Bir grup odası ihtiyacını hemen ortaya çıkmıştır ve bunu yarından itibaren arkadaşlarımız gündeme getireceklerdir.

Değerli arkadaşlar, 30 Ekim tarihinde Esenyurt'la başlayan Aziz İhsan Aktaş dosyası diye tarif edilen suç örgütünün lideri, sonrasında iftiracı ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere iftira atmak üzere oluşmuş olan yapılanmanın Aydın ayağı ile ilgili ise bazı gelişmeler oldu. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gözaltı ve tutuklamalar olduğunda ben Sayın Çerçioğlu'nu telefonla arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın muhtelif tarihlerde kendisine ya da ortağı olduğu şirketler eliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğu ihalelerle ilgili bir değerlendirme ihtiyacı hissettim ve bu konuda bilgi aldım. Bu konuyla ilgili soruşturulmaya konu olabilecek bir eksiklik olup olmadığını bizzat sordum. 2016 yılında Bilginay firmasıyla, Barka Temizlik firmasıyla başka isimli firmalarla alınmış olan ihaleler sebebiyle belediye başkanının büyük bir tedirginlik içinde olduğunu belirtmek istiyorum.

Daha da ileri giderek böyle bir durumda adeta kendisinin de benzer bir biçim ile gözaltına alınmasını asla kaldıramayacağını da açıkça ifade ettiğini huzurunuzda belirtmek istiyorum. Görünen o ki , belediye başkanımız kendisi birtakım arayışlar içine girmiş. Aydın'da toplumun %50 buçuğunun oyuyla bir kez daha seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olmayı, kendi pozisyonunu korumak ve yönetmekte oldukları şirketlerin çıkarlarını korumaya tercih etmiştir.

Milletin iradesi her zaman hakim olacaktır. Bugün burada 10 belediye başkanımızla birlikte sizin huzurunuzdayız. Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclis üyemiz, milletvekilimiz, il başkanımızla birlikte yeni seçtiğimiz grup yapılanmasıyla birlikte şunu belirtmek istiyorum. Sizin huzurunuzda belirtmek istiyorum. Siyasi partilerde yer değiştirmek olur ama belediye çalışanlarının doğrudan doğruya belediye başkanıyla birlikte siyasi görüşlerini aynı gün içinde değiştirme iradelerini anlamak mümkün değildir. Ben görevleri dolayısıyla ekmeğinden olmak korkusuyla istifa eden arkadaşlarımıza şunu söylüyorum.

Ensar Bey'in söylediği gibi daha bir yıl içinde 26.000'den 50.000'e ulaşan üye sayımızı daha da arttıracağız. Ama şunu da belirteyim ki, önümüzdeki günlerde mutlak surette Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'a çok güçlü bir biçimiyle gelecek ve buradaki milletin vermiş olduğu oyun, iradenin mutlaka takibini yapacaktır. Yine ilçe belediye başkanlarımızdan hizmetleri şimdi daha fazlalaştırmasını, halka dönük hizmetlerin daha da yaygınlaşmasını, eş güdümün sağlanmasını ve işbirliğinin de kalıcı hale getirilmesini mutlaka sağlamalarını istedik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve bir kısım belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürmek istiyorlar.

Değerli arkadaşlar, 65 haftadır Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın'da bugün yapılacak olan bir milletvekili seçiminde de AK Parti'nin fersah fersah üstünde oy alacağı ortadadır. Sekiz tane milletvekilinin, Sayın İl Başkanımıza da ifade ettik, artık bizim hedefimiz altı tane milletvekilini kazanacak bir çalışmayı ve performansı ortaya koymasıdır. Son Temmuz ayı anketleri de bu sonucun çıkabileceğini bize göstermektedir. Bir başka olay da şudur. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını, bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak olan soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ama şunu unutmasın ki Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz oylarıyla, helal oylarıyla seçilip bizim bütün gücümüzle, Cumhurbaşkanı adayımızın cezaevinde, 14 tane belediye başkanımızın, yüzlerce bürokratımızın ve siyasetçimizin, milletvekilimizin, parti meclis üyemizin cezaevinde bedel ödediği bir dönemde şahsi çıkar, ikbal ve gelecek iddiasıyla hem de en fazla rekabet ettiğimiz iktidar partisine gidiyor olmasını gerçekten Aydın halkına anlatamayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bugünler geçecek. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak ki burada hepsi Büyükşehir Meclis üyelerimiz, ilçe belediye meclis üyelerimiz ve 49.000 tane üyemizle birlikte bu mücadeleyi sayımızı artırarak devam edeceğiz. Ama siz şunu bilin ki AK Parti'ye giden belediye başkanlarının ya da meclis üyelerinin siyasi ömürleri sadece ve sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır.

Tıpkı bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanları nasıl ki parti aday yapmadığında başka yerlere gittiklerinde siyasette, siyasi ömürleri sona erdiyse benzer bir durum ortaya çıkacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de savcılar eliyle yürüttüğü operasyonlarla kazanamadığı bölgelerde belediye elde etmek girişimini de hayretle ve gülerek karşılamak istiyorum. Ege bölgesinde bir tek il belediyesi kazanamayan, nüfusu 100.000'in üzerinde olan bir tek ilçe belediyesini kazanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi savcılık ya da soruşturma tehditleriyle elde edeceği belediyelerle eğer iktidarda olacağını düşünüyor ise onlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. O zaman er mi yaman, bey mi yaman görelim. Bizim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili çağrımızı bir kez daha Aydın'dan test edelim.

Gelin ülkede erken seçim sandığını koyunuz ve o zaman siz Ege Bölgesi'nde olduğu gibi Türkiye'nin yedi bölgesinde de kazandığınız belediyeleri de tek tek kaybedeceğinizi çok net olarak ortaya çıkaracaksınız. Şunu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreler süreci başlamıştır. Biz Ensar Aytekin arkadaşımızla ve il başkanımızla diğer arkadaşlarla yaptığımız görüşmede de şunu söyledik. Özlem Çerçioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaya zorladığı üye sayısından çok daha fazlasını birkaç gün içinde partiye katma konusunda da bir kampanyayı başlatacağımızı belirtmek istiyorum.

Son olarak da belediyede çalışan bürokratlara, sizi tek tek not ediyoruz. Bu sabahleyin odanıza çağırıp tehditle "Aç e-devletini, istifanı yap, fotokopisini, fotoğrafını bana göster." diyen bürokratlara söylüyorum. Tek, tek, tek sizleri not ettik. Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınızın yanınıza kar olarak kalacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Gün gelecek, devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz."