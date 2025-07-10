CHP'den "özgülük" afişi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP, tutuklu belediye başkanlarına ait fotoğrafların yer aldığı dev afişi Ankara'daki genel merkez binasına astı. Afişte, belediye başkanları için "özgürlük" çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki çok sayıda belediyeye, "yolsuzluk" iddiası ile soruşturmalar başlatıldı. Belediye başkan ve yöneticilerinin tutuklandığı soruşturma sürecine yönelik CHP'nin tepki ve mitingleri sürüyor.

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne, tutuklu ve soruşturmaları devam eden belediye başkanlarına ait fotoğrafların bulunduğu dev bir afiş asıldı.

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Afişte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

MECLİS'TEN BAKANLIĞA YÜRÜMÜŞLERDİ

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Milletvekillerinin yer aldığı CHP Meclis Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

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Ellerinde "Egemenlik Milletindir" yazılı pankart ile gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıyan milletvekilleri yürüyüş sırasında, "Erdoğan istifa", "Başkanlar bizim onurumuzdur", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Başkanlar dönecek mücadele sürecek", "Hükümet istifa", "Diplomasız Erdoğan" sloganları atarak Adalet Bakanlığı önüne geldi.

Tutuklu başkanlar için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdülerTutuklu başkanlar için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

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