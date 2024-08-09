CHP'den Paris çıkarması: Olimpiyatları artık İstanbul'da yapmak istiyoruz

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
CHP'den Paris çıkarması: Olimpiyatları artık İstanbul'da yapmak istiyoruz

Paris'te gerçekleşen yarı final mücadelesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'ya karşı sergilediği performansı yerinde izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundular.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda heyecan dolu yarı final mücadelesinde, Türkiye Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi İtalya'ya karşı sahaya çıktı. Maç boyunca sergiledikleri kıyasıya mücadele ile dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ne yazık ki setlerde üstünlük kurmayı başaramadı.

İlk sette 22-25, ikinci sette 19-25 ve final setinde de 22-25'lik skorlarla İtalya'ya boyun eğen millilerimiz, maçı 3-0 kaybederek Olimpiyat madalya şansını yitirdi. Bu sonuçla birlikte, Türkiye'nin altın ve gümüş madalya umutları sona erdi. Mücadelenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, takımın performansı ve gelecek adına önemli açıklamalarda bulundu.

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"OLİMPİYATLARI İSTANBUL'DA YAPMAK İSTİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul'dan buraya gelerek bu güzel hazırlığı yapan ekip arkadaşlarıma ve bu sürecin ortağı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı'na ve onun nezdindeki bütün yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında, "İnşallah biz artık sizleri Parisi, 2027 yılında istanbul'da Avrupa oyunlarında misafir etmek istiyoruz. Tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazancağımız 2036 İstanbul Olimpiyatları'nın hep beraber yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"

Türkiye'nin bu akşam şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktığını belirten Özgür Özel ise "2027 ve 2036 İstanbul'da çok önemli başarılar elde edeceğiz. Ama ben buradaki bu güzel insanlarla ile birlikte Türkiye'de çok güzel günler göreceğimizi, Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefini hep birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gerçekleştirebileceğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

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