30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

CHP’den Rusya’ya referandum tepkisi

CHP’li Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesine tepki gösterdi, referandumun sonuçlarını tanımadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:43
Takip Et

CHP’den Rusya’ya referandum tepkisi

CHP’den Rusya’ya referandum tepkisi
+
Aa
-

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesi kararına karşı açıklama yaptı.

Rusya Federasonu’nun referandumunun Ukrayna’ya ait topraklar üzerinde gerçekleştiğini ve süreci “endişeyle” takip ettiklerini belirten Çeviköz, “Bu referandum sürecini ve sonuçlarını tanımıyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez” dedi ve şunları kaydetti:

“24 Şubat’tan bugüne değin devam eden Rusya’nın askeri saldırganlığının daha fazla yayılmadan bir an önce barışçıl şekilde sonlandırılması yönünde uluslararası toplum tarafından atılan adımları destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kırım’ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson’un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
4
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
5
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
7
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿Fransa'da kuş gribi alarmı
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿MHP İl Başkanı istifa etti
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
﻿İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.