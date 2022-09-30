CHP’den Rusya’ya referandum tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesi kararına karşı açıklama yaptı.

Rusya Federasonu’nun referandumunun Ukrayna’ya ait topraklar üzerinde gerçekleştiğini ve süreci “endişeyle” takip ettiklerini belirten Çeviköz, “Bu referandum sürecini ve sonuçlarını tanımıyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez” dedi ve şunları kaydetti:

“24 Şubat’tan bugüne değin devam eden Rusya’nın askeri saldırganlığının daha fazla yayılmadan bir an önce barışçıl şekilde sonlandırılması yönünde uluslararası toplum tarafından atılan adımları destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kırım’ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson’un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”