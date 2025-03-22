CHP'den Saraçhane çağrısı. Milyonlar yine buluşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 gündür gözaltında tutulmasına tepkiler sürüyor.

19 Mart'tan bu yana İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanma çağrısı yapan CHP, bu akşam da aynı yerde saat 20.30'da bir araya geleceklerini duyurdu.

19 Mart Çarşamba günü düzenlenen şafak operasyonuyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler artarak devam ediyor.

"MEYDANLAR BİZİMDİR, SOKAKLAR BİZİMDİR!"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında tutulduğu süre boyunca İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanma kararı alan CHP, bu akşam yine Saraçhane'de bir araya gelme çağrısı yaptı.

"Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir!" sloganıyla partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz." şeklinde paylaşım yapıldı.