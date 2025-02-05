CHP'den şaşırtan hamle! Ön seçim öncesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından dün grup toplantısında erken seçim çağrısını yineleyerek 10 Şubat tarihinde yapılacak Parti Meclisi toplantısında bu konudaki detayların belirleneceğini açıkladı. Partinin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen Mansur Yavaş ile Özel 3 Şubat Pazartesi günü bu gündemle baş başa görüştü. Parti kulislerinde Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, süreci etraflıca ele almasının beklendiği değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarında erken seçim çağrısında bulunurken bu haftaki grup toplantısında da "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" ifadelerini kullandı. Gözler cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilirken 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi" ve "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'nde kendisine destek vermeye gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sarılarak elini havaya kaldırdı. CHP Lideri Özel, bu haftaki grup toplantısında “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek kürsüden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi önünde birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek, parti tabanına "birliktelik" mesajı verdi.

YAVAŞ: "ADAY BELİRLEMEK ÇOK ERKEN"

Öte yandan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu'yla sürece yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Özel, hafta başında ABB Başkanı Yavaş ile baş başa görüştü. Görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede Yavaş'ın ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğuna yönelik değerlendirmelerini, gerekçeleri ile birlikte Özel'e ilettiği öğrenildi. Yavaş, konuya ilişkin basın mensuplarının soruları üzerine, aday belirleme konusunda "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşünücesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

9 ŞUBAT'TA KRİTİK ZİRVE

Parti kulislerinde Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, süreci etraflıca ele almasının beklendiği değerlendirmeleri yapılıyor. 10 Şubat günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde 9 Şubat günü gerçekleşebileceği belirtilen görüşmede, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takviminin de ele alınacağı öğrenildi.