CHP'den şehit askerlerimiz için önerge. Meclis gündemine taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Hatay'da aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden erler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Milli Savunma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Daha birkaç hafta önce ihmaller zinciri sonucu şehit verdiğimiz 12 askerimizin acısı bu kadar tazeyken, yaşanan bu elim olay TSK’nın bu hale düşürülmesinin sebeplerinin ve çözüm önerilenin bulunması için bir çalışma başlatılmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Er Hayrullah Halit Karaman ve Er Semih Erdoğan'ın 25 Temmuz günü hayatını kaybettiği olaya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergede Bakan Güler'e, "Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu? Alay Komutanlığı’nda doktor olmadığı, müdahalenin hemşire ve ambulans şoförü tarafından yapıldığı, ilk doktor müdahalesinin devlet hastanesinde olduğu doğru mudur? Erlerin tabura alındığında, bir erin spor yapamaz sağlık raporunun görevli astsubay tarafından yırtıldı diğer bir elin su şişesinin aynı astsubay tarafından tekmelendiği doğru mudur?" soruları yöneltildi.

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Önergeye ilişkin olarak ortak açıklama yapan CHP'nin Milli Savunma Komisyonu üyeleri Özgür Ceylan, Uğur Bayraktutan, Seyit Torun, Tahsin Becan, Aşkın Genç, Metin İlhan ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, şunları kaydetti:

"TSK’yı Kerbelâ’ya çevirdiniz. Bu çağda devlete emanet edilen vatan evlatları susuzluktan ölür mü? Birlikte içme suyunun yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu? Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, TBMM'de bir komisyon kurularak, 'zaafiyetin ve ihmalin' kaynağının tespit edilmesi çağrısında bulunmuştur. Daha birkaç hafta önce ihmaller zinciri sonucu şehit verdiğimiz 12 askerimizin acısı bu kadar tazeyken, yaşanan bu elim olay TSK’nın bu hale düşürülmesinin sebeplerinin ve çözüm önerilenin bulunması için bir çalışma başlatılmasını zorunlu kılmaktadır."

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Açıklamada, iki askerin susuzluktan ölümüyle ilgili sorumlularının belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için komisyon kurulması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi de verileceği kaydedildi.