CHP'den Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin kritik soru

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin kritik soru

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırıya uğramasının ardından yaptığı paylaşımda, "Serdar Öktem susturuldu. Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar. Bu cinayet kime yarar?" dedi.

Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından Avukat Serdar Öktem, Şişli'de silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

Avukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılarAvukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılar

CHP'den saldırıya ilk yorum Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"BU CİNAYET KİME YARAR?"

Günaydın, X paylaşımında, şunları yazdı:

"Serdar Öktem susturuldu.

Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar..

Bu cinayet kime yarar?

Yargılama yanıtı basit olan bu soruyu aydınlatacak mı yoksa konu, herkesin bildiği sırlar dosyasına mı aktarılacak?

İzleyeceğiz.."

Son Haberler
TFF Başkanı 'akla hayale gelmeyecek' kötü haberi verdi
TFF Başkanı 'akla hayale gelmeyecek' kötü haberi verdi
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Fenerbahçe'nin 100'ü gülüyor
Fenerbahçe'nin 100'ü gülüyor
Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı
Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı
İsrail, Orta Doğu'da bir ülkeyi daha vurdu
İsrail, Orta Doğu'da bir ülkeyi daha vurdu