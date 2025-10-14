CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, 'politik magazin' sözlerine cevapladı.

Yücel "Farkındayız, Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi…" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor" demişti.

"Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi, aynı zirvede olmayı kabul etmezdi, aynı masada olmayı kabul etmezdi" diyen Ömer Çelik'in sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel tepki verdi.

“GAZZE'DE İYİ İŞ ÇIKARDIN BİBİ" DİYEN TRUMP İLE AYNI MASADA OTURUYOR"

Çelik'e "Erdoğan’ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya “Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi" diyen Trump ile aynı masada oturuyor" sorusunu yönelten Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bugünkü açıklamaları iktidar kanadını ziyadesiyle rahatsız etmiş ki; AKP sözcüsü “Erdoğan'ın tavrı nettir. Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmez" şeklinde açıklama yapmış. Biz de merak ettik... Erdoğan’ın tavrı bu kadar net ise, neden Netanyahu'ya “Gazze'de iyi iş çıkardın Bibi" diyen Trump ile aynı masada oturuyor? Erdoğan'ın tutumu bu kadar net ise, Netanyahu'nun İsrail Meclisindeki şovuna, düğün sahibi edasındaki tavırlarına, dakikalarca ayakta alkışlanmasına neden tek söz söyleyemiyor?"

'ÖVGÜLER BAŞINIZI DÖNDÜRDÜ'

"Erdoğan bu kadar net ve tutarlı ise Rabia ile Mursi nasıl bu kadar çabuk unutuldu? Sisi nasıl bu kadar çabuk cankuş oldu? Korkma Ömer Çelik bunları sorgulamak "politik magazin" değildir. Farkındayız, Netanyahu'nun yakın dostu ve suç ortağı Trump'tan aldığınız övgüler başınızı döndürdü ve size muhakeme yeteneğinizi de kaybettirdi…

Ama soykırıma uğrayan, aylardır açlığa mahkum edilen, şimdi yıkık kentlerine geri dönmeye başlayan Gazzeliler sizden biraz da onların onuruna sahip çıkmanızı beklerdi. Biz yıllardır zulüm gören Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz Trump'ın övgülerine mazhar olmaya ve televole siyasetinize devam edin!"