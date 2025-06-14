CHP'den Silivri'ye destek çağırısı. Tarihi açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, pazartesi günü Silivri'de olacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Silivri'de buluşacaklarını açıkladı.

Özgür Çelik paylaşımında;

"Milletimizle birlikte milletimizi savunmak için Silivri'de olacağız!

Tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.

Adalete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz.

16 Haziran Pazartesi 10.00 Silivri Marmara Açık Cezaevi" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan dava 16 Haziran'a ertelenmişti.