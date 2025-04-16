CHP'den Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajları

Kaynak: ANKA
CHP'den Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajları

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut,Gökan Zeybek ve Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda Önder’e geçmiş olsun dileğinde bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Anne karnındaki sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı
Anne karnındaki sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı
Türkiye’de ilk kez görüntülendi: Metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor
Türkiye’de ilk kez görüntülendi: Metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor
Morais Galatasaray maçı öncesi umutlu
Morais Galatasaray maçı öncesi umutlu
ABD-Çin restleşmesi Asya’yı sarstı: Borsalar düşüşte (16 Nisan 2025)
ABD-Çin restleşmesi Asya’yı sarstı
Aaron Boupendza hayatını kaybetti
Aaron Boupendza hayatını kaybetti